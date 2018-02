Concert steunt vzw OK en Kloen 20 februari 2018

Dominique en Arthur Camerlynck-Vanderstichele organiseerden in januari een optreden van het Don Kosaken Chor Serge Jaroff in de Passendaalse Sint-Audomaruskerk. De totale opbrengst, 4.000 euro, schonken ze aan het goede doel. Ze kozen hierbij voor de Roeselaarse vzw OK, Ontmoeting Onspanning Kanker, en Kloen die onder meer de Ziekenhuisclowns steunt.





(CDR)