Civiele Bescherming bergt gedumpte bidons met onbekende stof 25 juli 2018

02u45 0 Zonnebeke Op de Poezelhoek in Geluveld zijn gistermiddag vier blauwe bidons van twintig liter ontdekt. Omdat daarin mogelijk chemische resten van een drugslabo staken, riep de brandweer de hulp in van de Civiele Bescherming.

De vier etiketloze bidons, gedumpt in een gracht, werden over de middag aangetroffen. "Door de hitte stonden ze behoorlijk bol", weet kapitein Bart Pattyn van de Zonnebeekse brandweerpost. "Een tijd geleden al kregen alle brandweerzones in Vlaanderen specifieke richtlijnen bij het aantreffen van bidons. Dat gebeurde nadat vooral in de Kempen met de regelmaat van de klok chemische resten van drugslabo's gedumpt werden. Met een dergelijk scenario moeten ook wij rekening houden en dus beslisten we om van de bidons af te blijven en de Civiele Bescherming te bellen. Wel zijn we onmiddellijk gestart met het afkoelen van de bidons, om te vermijden dat ze eventueel zouden openbarsten." Omwille van de opgelegde besparingen bij de Civiele Bescherming duurde het enkele uren voor een blauwe bestelwagen en dito vrachtwagen met het gekende logo erop de Poezelhoekstraat indraaiden. "Onder bescherming van een speciaal pak hebben zij elke bidon in een speciaal vat van 200 liter gestopt", weet Bart Pattyn. "Die vaten werden hermetisch afgesloten en weggebracht naar een gespecialiseerd bedrijf in Melsele. Daar zullen stalen genomen worden om te weten wat er precies in de bidons steekt." (VHS)