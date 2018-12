Chiro Zonnezee schenkt dik 35.000 euro aan Warmste Week Leden verkochten liefst 23.000 zelfontworpen embleempjes ‘Chiro for Life’ Erik De Block

22 december 2018

19u35 1 Zonnebeke Zo’n twintig leden van Chiro Zonnezee zijn zaterdag in uniform en met de fiets richting provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke gereden. Daar hebben ze, in het kader van de Warmste Week van StuBru, een cheque van zo maar even 35.567,66 euro overhandigd. Geld dat ze inzamelden door 23.000 zelfontworpen ‘Chiro for Life’-embleempjes te verkopen.

Het embleem, dat op het Chiro-uniform geborduurd kan worden, werd ontworpen door Wannes Keyngnaert en August Degryse. “We zijn met ons ontwerp naar de andere leiders gestapt en vervolgens hebben we een bestelling geplaatst bij de firma Feeline uit Lendelede”, vertelt Wannes. “De vlammetjes hebben we dan verkocht voor 3 euro per stuk. We zijn begonnen met 150 exemplaren, die we verkocht hebben tijdens onze Chiro for Life, eind november op de parking van vrije basisschool De Wijzer.” Tijdens Chiro for Life werden heel wat lekkernijen aangeboden, alsook toffe activiteiten, kinderanimatie, frisse pintjes, een gezellig kampvuur, sfeervolle muziek en een sprookjeswandeling. “We hebben toen beloofd dat we naar Wachtebeke zouden fietsen indien we meer dan 750 euro zouden inzamelen.”

“We hadden uiteindelijk nog vijftig embleempjes over”, vervolgt Wannes. “Die hebben we dan online te koop aangeboden, en toen is het allemaal in een stroomversnelling gekomen. Uit alle hoeken van Vlaanderen kregen we de vraag van Chiroleden die een embleempje wilden. Uiteindelijk zijn we vorige week moeten stoppen op 23.000 stuks.”

Eén lekke band

En al die embleepjes leverden een mooie eindsom van 35.567,66 euro op. Dat geld zal nu via de Warmste Week aan het Kinderkankerfonds geschonken worden. Maar eerst mocht de cheque nog officieel overhandigd worden. Dat was een taak voor de leiding en de keti’s, die zaterdagochtend om 7 uur vertrokken voor een fietstocht van negentig kilometer. “En die tocht is op enkele technische problemen na goed verlopen”, klinkt het. “Een lekke band hebben we snel kunnen herstellen.”

De ontvangst op het provinciaal domein Puyenbroeck was bijzonder hartelijk. Daar tekenden immers heel wat jongens en meisjes van verschillende Chiro-afdelingen uit Vlaanderen present. De vlaggen wapperden en samen zongen ze het bivaklied op Studio Brussel. Een prachtig moment.

Van het totaalbedrag is 2.455,86 euro afkomstig van Chiro for Life, de rest van de verkoop van de embleempjes. “We kregen nog heel wat aanvragen, maar op is op”, aldus Wannes. “Maar misschien gaan we later nog iets met de vlammetjes doen ten voordele van een ander goed doel.”