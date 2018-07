Chiro moet kamp vroegtijdig stopzetten door buikvirus 23 juli 2018

Zonnebeke Chiro Sint-Martinus uit Beselare heeft haar kamp donderdag noodgedwongen vroegtijdig moeten beëindigen. "Te veel kinderen waren ziek geworden door een maag-darmontsteking", zegt hoofdleidster Lies Eeckhout.

De kinderen moesten braken en hadden buikloop. "Ze hadden last van gastritis", vertelt hoofdleidster Lies Eeckhout. "Dat is een onschuldig virus dat normaal na één of twee dagen vanzelf overgaat. Maar omdat te veel kinderen ziek waren, zagen we ons genoodzaakt om ons kamp in de Ardennen vroeger te verlaten dan normaal."





De Chiro was op 11 juli met 230 kinderen, leiders en kookouders vertrokken naar het kamp in Herseux. Normaal zouden ze daar tot en met zaterdag verblijven. Donderdag werden de jongste leden al opgehaald door hun ouders. Vrijdag reisde de leiding samen met de andere kinderen met de trein opnieuw richting Beselare. De Chiro plant wel nog een gezamenlijk afsluitmoment. Uit een inspectie is intussen gebleken dat de leiding van Chiro Beselare de hygiënevoorschriften strikt heeft gerespecteerd. Het lag zeker ook niet aan de voeding. (AHK/DBEW)