Cannabisboer Lagrou probeert opnieuw vrij te komen 16 juni 2018

Cannabisboer Patrick Lagrou (59) uit Zandvoorde wil opnieuw proberen vrijkomen uit de Brugse gevangenis. Gisterenmorgen werd in de Brusselse rechtbank een burgerlijke procedure ingeleid. Lagrou vraagt de rechter om tijdelijk vrij te mogen komen om een dringende cataractoperatie te ondergaan. Volgens zijn advocaat moet de nazorg van die behandeling in een steriele omgeving plaatsvinden en is de gevangenis daar niet de juiste plaats voor. Eerder ving Lagrou al bot bij een kortgedingprocedure in de rechtbank van Brugge. "Nochtans lag er al een datum vast voor een operatie in een privékliniek", zegt Yen Buytaert, de advocaat van Lagrou. "We zijn volop in onderhandeling om een nieuw schema vast te leggen." Op 19 oktober wordt de zaak gepleit in de rechtbank van Brussel. (SDVO)