Cannabisboer Lagrou komt niet vrij voor oogoperatie 26 mei 2018

Cannabisboer Patrick Lagrou (59) uit Zandvoorde komt voorlopig niet vrij uit de Brugse gevangenis. De rechter verklaarde zijn vraag om tijdelijk vrij te komen onontvankelijk. Lagrou moet dringend een cataractoperatie ondergaan, maar volgens zijn advocaat kan hij achter de tralies niet de juiste nazorg krijgen. "Die moet gebeuren in een steriele omgeving." De FOD Justitie verzette zich en stelde met succes dat de betrokken rechter niet bevoegd was. Nu Lagrou niet vrijkomt, moet zijn behandeling worden uitgesteld. Die zou normaal maandag van start gaan. De landbouwer tekent wellicht beroep aan. Binnen een drietal weken buigt het Gentse hof van beroep zich in dat geval opnieuw over zijn vraag. Lagrou heeft momenteel nog zo'n drie jaar cel uit te zitten. (SDVO)