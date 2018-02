Cafés beklad met vulgaire graffiti 05 februari 2018

Een vandaal heeft zich zaterdagnacht in het centrum van Beselare 'geamuseerd' met het bekladden van drie cafés. In de Wervikstraat werd De Geite van uitbaatster Christiane Durnez het slachtoffer. Daar werd met een zwarte verfbus 'ouwe hoer' gespoten op een elektrische garagepoort. Op Beselareplaats stelde uitbaatster Carline Vanherreweghe van De Elfpenner vast dat ook zij het slachtoffer was geworden. Op haar rolluiken was ook een vulgaire tekst gespoten. Eetcafé De Olijf (vroeger De Drie Koningen en ook op Beselareplaats gevestigd) bleef buiten schot, mogelijk omdat daar geen rolluiken zijn, maar ook Jasmijn Castelein, sinds vorig jaar uitbaatster van 't Brouwershof in de Beselarestraat, ontsnapte niet aan de graffitispuiter. "Beneden alle peil", vindt ze. "Wie amuseert zich nu met zoiets?"





Gisteren werd alvast geprobeerd om met man en macht de opschriften weg te poetsen. Dat leek aardig te lukken. (VHS)