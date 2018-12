Café-uitbater vindt twee huiden en kop van wilde everzwijnen Erik De Block

06 december 2018

17u01 0 Zonnebeke Uitbater Johan Vandewalle van café De Dreve op de Lange Dreve in Zonnebeke heeft op aangeven van klanten twee huiden en een kop van wilde everzwijnen gevonden. De technische dienst van de gemeente Zonnebeke kwam de ongewone vondst ophalen. “Zoiets zomaar langs de weg dumpen, doe je toch niet? Ik ben zelf jager en dit betreur ik ten zeerste”, zegt de cafébaas.

De twee huiden en de kop lagen langs de Lange Dreve, vlakbij de hoofdingang van de Britse begraafplaats Polygon Wood Cemetery. Op een plaats waar veel wandelaars en fietsers voorbijkomen dus. “Hier in het Doelbos lopen geen wilde everzwijnen”, weet Johan. “Mogelijk hebben jagers die twee everzwijnen uit de Ardennen of Frankrijk meegenomen om ze hier te stropen. Het is moeilijk te bepalen van waar die dieren afkomstig zijn, want wilde everzwijnen dragen geen ring”, weet de cafébaas, die de politie op de hoogte bracht van zijn merkwaardige vondst. Het vlees van de twee everzwijnen ligt nu waarschijnlijk ergens in een diepvries.

“Het is trouwens de tweede keer dat hier in de buurt resten van wilde everzwijnen werden aangetroffen. Vorig jaar was dat ook al eens het geval. Wie doet nu zoiets? Tegen zulke praktijken kun je niet streng genoeg optreden.”