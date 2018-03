Café De Geite te koop via immokantoor 14 maart 2018

Volkscafé De Geite in de Wervikstraat staat te koop via immobiliënkantoor Era Geluwe. De vraagprijs voor het café en de bijhorende woning is 350.000 euro. De kroeg van Christiane Durnez staat al sedert vorig jaar te koop. Ondertussen gaat ze nu via immobiliënmakelaar Bram Loontjes op zoek naar een nieuwe eigenaar. Café De Geite blijft ondertussen open. (DBEW)