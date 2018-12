Café Cross voor Kom op tegen Kanker Erik De Block

22 december 2018

Tijdens De Warmste Week van Studio Brussel is er dit weekend in café ‘t Hoekske in Geluveld vijftig uren Café Cross.

De jonge uitbater Milan Salomez kan rekenen op de medewerking van veel vrienden. Ten voordele van Kom op tegen Kanker kan iedereen er komen lopen op een loopband. Er staan drie toestellen. Zaterdagnamiddag kwamen jonge voetballers van de U12 van Blue Star Geluveld langs.

Naast het lopen waren er nog allerlei andere leuke activiteiten. Zoals vrijdagavond een kerstmarkt en karaoke. Vanmorgen was er een ontbijt. Voor de kinderen was er deze namiddag een filmvoorstelling en zijn pannenkoeken geserveerd. Vanavond is er een après-ski party met foute muziek. Zondag staat er een aperitief klaar en kan men in de namiddag naar het voetbal in eerste klasse kijken. Om 17 uur vangt een ‘losloopfuif’ plaats.