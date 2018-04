Burgemeester wil aanpassingen aan bushaltes 13 april 2018

In de Ieperstraat (N332) werden de bushaltes 'Klooster' en 'Oude Voerman' heraangelegd. Het is de bedoeling om de haltes veiliger en gebruiksvriendelijker te maken voor de reizigers van De Lijn. Al blijkt dat daar wel nu niet zo veilig voor fietsers en automobilisten. "Die vernieuwde opstapplaatsen zijn heel gevaarlijk", aldus burgemeester Dirk Sioen (Inspraak). "Ik heb er weet van dat er al twee mensen op die bushalte reden. Er zouden reflectoren moeten komen. We schreven naar zowel De Lijn als het Agentschap Wegen en Verkeer een brief waarin we aandringen op verbetering. We ontvingen nog geen antwoord. Ik heb de indruk dat ze niet staan te springen om iets aan de situatie te doen. Met toestemming gaan we het als gemeente eventueel zelf doen. (DBEW)