Burgemeester geeft grif toe: “Veiligheid op Winterpark was inderdaad ondermaats” Erik De Block

24 januari 2019

11u25 0 Zonnebeke De eerste editie van ‘Winterpark’ op het Kasteeldomein in Zonnebeke was met zo’n 5.000 bezoekers een succes. Raadslid Maxim Vermeeren (In Samen Spraak) heeft nu harde kritiek geuit op de organisatie. Opmerkelijk: burgemeester Dirk Sioen (#Team8980) geeft hem gelijk.

“Het gratis evenement van de Dienst voor Toerisme was heel geslaagd en lokte heel veel volk, maar de locatie was wat klein”, aldus Maxim. “Ook de veiligheidsmaatregelen waren wel heel beperkt. Er was één EHBO-koffer voor 5.000 bezoekers, dat is toch lachwekkend. Er was ook geen signalisatie naar de parking toe. Er was onderweg ook geen verlichting. Op weg naar hun auto moesten mensen door de modder. Er zijn grote fouten gemaakt.” Opmerkelijk was dat burgemeester Dirk Sioen (#Team8980) hem gelijk af. “Er was veel volk en naar veiligheid toe was het inderdaad ondermaats.”

Oppositieraadslid Maxim Vermeeren wilde ook de kostprijs van Winterpark weten. “We komen uit op 26.570,80 euro”, aldus schepen van Toerisme Sabine Vanderhaeghen (#Team8980). “Er waren 48 deelnemers, waarvan 19 verenigingen en 29 ondernemers. Allemaal uit Zonnebeke. Ze moesten niks betalen. Omdat het ging om een nieuw initiatief was het koffiedik kijken hoeveel volk er zou op afkomen. Ook de horeca profiteerde van de grote opkomst.” De schepen zei dat er van het budget zo’n 10.000 euro naar promotie ging. “Wanneer je zoveel promotie maakt, dan weet je dat er veel volk op afkomt”, aldus nog Vermeeren. “Winterpark kostte toch ook wel heel veel geld.” Schepen Vanderhaeghen wees er daarna op dat er aan alle standen veel verkocht werd.