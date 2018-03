Brasserie begint met kaaswebshop DE OUDE KAASMAKERIJ LEVERT VOORLOPIG ENKEL IN EIGEN STREEK ERIK DE BLOCK

01 maart 2018

02u41 0 Zonnebeke Brasserie De Oude Kaasmakerij aan het kaasmuseum is door Westtoer erkend als Toeristisch Infopunt. De brasserie is vanaf maart zeven dagen op zeven open en begint met een webshop voor het gratis leveren aan huis van kazen en streekproducten. "Klanten krijgen bij elke bestelling ook een attentie en de huis-aan-huisleveringen gebeuren door eigen personeel", aldus uitbater Kris D'huysser.

De webshop gaat men volgende week lanceren. "Achter de schermen zijn we momenteel volop bezig om het operationeel te krijgen", zegt de uitbater. "We lieten eerst een marktonderzoek uitvoeren. In Nederland bestaan dergelijke webshops voor kazen reeds. Ik denk dat onze webshop in onze provincie en ook Oost-Vlaanderen uniek wordt. We ervaren dat er toenemende vraag is om kazen aan huis te leveren. Met onze service doen we dus meer dan een kaasspeciaalzaak."





"We gaan voorlopig enkel in eigen streek leveren. Zeg maar in een straal van twintig kilometer, tot Wervik, Poperinge en Roeselare. Verder gaan we niet. Alles zal in een frigobox worden geleverd. In onze kaaswinkel in de brasserie zijn er continue 26 soorten kazen aanwezig. Meer dan de helft daarvan zijn Belgische kazen. Vooral dan de Passendale Kaas en Brugge Kaas. Het aanbod is zeer divers. Van half harde tot harde kazen. Van zachte kazen tot schimmelkazen. Van koemelkkazen tot geitenmelkkazen."





"Iemand kan gerust naar ons bellen voor bijvoorbeeld een halve kilo kaas of een kaasplank. Al dan niet met een passende wijn of lekker streekbier. Bij wie belt voor het middaguur, kunnen we 's avonds gaan leveren. Wie 's avonds belt, krijgt de bestelling 's anderdaags tegen de middag."





Erkend

Kris D'huysser is zaakvoerder van ECM Events in Ieper en werd anderhalf jaar geleden de nieuwe uitbater van brasserie De Oude Kaasmakerij in de 's Graventafelstraat. "We zijn trots dat we ondertussen zijn erkend als volwaardig Toeristisch Infopunt", zegt Kris D'huysser. "We volgden daarvoor opleidingen. Hiermee willen we hier nog meer mensen aantrekken. We behaalden ondertussen ook het Q-label."





Alle ondernemingen met het Q-label staan garant voor een kwalitatieve dienstverlening aan hun gasten. Een pluspunt voor de vele fietsers zijn ook de vier oplaadpalen voor elektrische fietsen. Brasserie De Oude Kaasmakerij is voortaan ook terug te vinden op de Zonnebeke app. Het is trouwens ook mogelijk om kaas te bestellen via die app.