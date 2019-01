Brand richt zware schade aan op zolderverdieping van fraaie woning VHS

04 januari 2019

20u46 0 Zonnebeke Toen Sebastien Titeca (45) vrijdagavond om 19 uur aan zijn woning langs de Oude Komenstraat in Geluveld arriveerde, zag hij dat er brand was op de bovenverdieping. Die liep zware schade op. Er vielen geen gewonden.

“Ik keek vreemd op toen ik thuiskwam met mijn wagen”, doet de man zijn verhaal. “Er ontsnapte behoorlijk wat rook van onder het dak van mijn woning. Vlammen waren er niet te zien. Toen ik uitstapte, rook ik ook een duidelijke brandgeur. Veel werd niet aan de verbeelding overgelaten. Ik besefte dat er maar één ding opzat: snel de brandweer bellen. En vooral niet binnengaan, dat leek me verstandig.” Blussers van de brandweerposten Wervik en Zonnebeke repten zich ter plaatse. Ze arriveerden net voor het moment dat de eerste vlammen uit de ramen sloegen. Het vuur was vrij snel onder controle maar achteraf werd nog met een warmtecamera gecontroleerd op eventuele verdoken vuurhaarden. Om de vlammen helemaal te doven, moest een klein gat gemaakt worden in het dak. “Ik mag van geluk spreken in m’n ongeluk”, zegt Sebastien Titeca. “De plaats waar de brand ontstond, een slaapkamer, is hoofdzakelijk opgetrokken in beton en een weinig hout. Aan de achterzijde, ook op de bovenverdieping is de hele constructie in hout. Ik mag er niet aan denken dat de brand daar zou gewoed hebben. De gevolgen waren in dat geval niet te overzien.” Het is niet duidelijk of Titeca, vader van een dochtertje, de nacht in zijn woning zal kunnen doorbrengen.