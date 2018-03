Bouwgrond Walleghemsgoed te koop 30 maart 2018

In samenwerking met de gemeente realiseert de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) de verkaveling Walleghemsgoed, nabij de Albertstraat. In totaal zijn dertig bouwloten voorzien. De helft daarvan is bestemd voor alleenstaande woningen, veertien voor koppelwoningen en één voor gesloten bebouwing.





De infrastructuurwerken zijn afgerond zodat de WVI start met de verkoop van de kavels. Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen zich nog steeds vrijblijvend bij de WVI inschrijven voor de eventuele aankoop. Voor meer info over deze verkaveling en de verkoopsvoorwaarden: 050/36.71.71 (DBEW)