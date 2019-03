Boer voor rechter na dumpen van twee ton rotte aardappelen op oprit Alexander Haezebrouck

18 maart 2019

15u24 0 Zonnebeke Een 36-jarige landbouwer uit Beselare riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand omdat hij twee ton rotte aardappelen zou gedumpt hebben op de oprit van een zakenpartner met wie hij een dispuut had over een contract. “Ik weet van niets”, verdedigde landbouwer Kris L. zich.

Op 31 augustus vorig jaar ziet het slachtoffer ’s avonds plots een tractor verschijnen voor zijn deur in de Peperstraat in Geluwe. Tot zijn grote verbazing loost die maar liefst twee ton rotte aardappelen in zijn voortuin. “De feiten werden gefilmd en er werden ook foto’s genomen waarop te zien is wie achter het stuur van de tractor zat”, zei de advocaat van het slachtoffer.

De beklaagde is landbouwer Kris L. uit Beselare die via het slachtoffer aardappelen verkocht aan het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes. “Beiden hadden een zware discussie over een contract, hij was ook de enige die een motief had om zoiets te doen.” Landbouwer Kris L. ontkent de feiten met klem. “Ik weet helemaal van niets”, zei de man tegen de rechter. “We hebben enkel inderdaad telefonisch een discussie gehad.” Naast de celstraf riskeert hij ook een geldboete van 400 euro. Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van enkele honderden euro’s voor het verwijderen van de aardappelen en het reinigen van zijn oprit en struiken. Vonnis op 1 april.