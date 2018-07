Bloemkolen verloren 03 juli 2018

In de Wervikstraat in Beselare heeft een landbouwvoertuig op weg naar een diepvriesbedrijf enkele bakken met gesneden bloemkool verloren. Dat gebeurde gisteren kort na de middag, pal voor de deur van Kapsalon Frederik. De landbouwer riep de hulp in van familie en vrienden om de bloemkolen op te scheppen. De brandweer maakte de straat proper. (VHS)