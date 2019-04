Blaam voor burgemeester Dirk Sioen en eerste schepen Ingrid Vandepitte? Erik De Block

10 april 2019

17u55 0 Zonnebeke Burgemeester Dirk Sioen en eerste schepen Ingrid Vandepitte (beiden #Team8980) moeten verschijnen voor de gemeentelijke deontologische commissie. Wanneer een overtreding tegen de deontologische code wordt vastgesteld, dan riskeren beiden een blaam. Aanleiding is de vorige gemeenteraad, die chaotisch en urenlang verliep.

Het nieuw gemeentebestuur #Team8980 had toen de bedoeling om een toelichting te geven van de doelstellingennota 2020-2025. Dat bestuursakkoord werd vooraf tijdens een persconferentie voorgesteld. In het document staan er zeven strategische doelstellingen. Verdeeld over 89 actiepunten.

De drie oppositiepartijen maakten brandhout van het politiek bestuursakkoord. Franky Bryon (In Samen Spraak) vroeg dat agendapunt te verdagen. Wat uiteindelijk ook gebeurde. “Het kan hier niet op de gemeenteraad worden besproken omdat het geen gemeentelijk document is”, aldus Franky. “Het gaat immers om een bestuursakkoord en geen gemeentelijk beleidsplan. We kunnen van het bestuursakkoord geen kennis nemen omdat het ons niet is bezorgd. Wat niet volgens de regels van de kunst is.”

William Doom (Lijst Passendale) had het over een ‘opgeblazen verkiezingscampagne’ van #Team 8980 (Open Vld, CD&V, onafhankelijken). Fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA) vindt het totaal niet kunnen dat de uitnodiging voor de persconferentie gebeurde via de communicatieambtenaar van de gemeente. “Dat is misbruik van het personeel want het gaat om een partijpolitiek programma”, aldus Koen. “Voor de uitnodigingen gebruikte #Team8980 de database van de gemeente. Dit dulden we niet meer.”

De deontologische commissie bestaat uit Franky Bryon, Koen Descheemaeker Jan Desmet (#Team8980) en William Doom. Koen Descheemaeker is aangewezen als voorzitter aangewezen. De klacht tegen de burgemeester en eerste schepen komt er ‘wegens het vermeend inzetten van gemeentepersoneel en vermeend misbruik van gemeentelijke databases voor partijpolitieke doeleinden’.

“De commissie wenst deze klacht in alle ernst en sereniteit te onderzoeken en zal alle nodige documenten opvragen om deze klacht op een gegronde manier te kunnen onderzoeken”, aldus de voorzitter. “Ook zullen alle betrokkenen hierover mondeling worden gehoord.”

De burgemeester en eerste schepen krijgen alle gelegenheid om hun eigen zaak te verdedigen. Het dossier moet afgerond zijn tegen 23 april en op de volgende gemeenteraad op maandag 13 mei zal de uitspraak van de commissie worden bekendgemaakt.