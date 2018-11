Bio-bloembollen op wijk De Katrol om bijen en bodem gezond te houden 06 november 2018

02u29 1 Zonnebeke Om bijen en bodem gezond te houden en de biodiversiteit te bevorderen, pakte het wijkcomité De Katrol gisteren uit met een bloembollenactie. Samen met VELT, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren plantten ze bio-bloembollen.

"Gewone bloembollen zijn behandeld met pesticiden", zegt Barbara Creemers, campagnecoördinator van '2020 pesticidevrij' bij VELT dat alle pesticiden uit de winkelrekken weg wil. "Ze verontreinigen de bodem en zijn schadelijk voor de bijen, die de pesticiden via de nectar binnenkrijgen. En dit terwijl er wel degelijk een alternatief is, namelijk bio-bloembollen. Ze zijn vandaag de dag ongeveer even goedkoop geworden als gewone bloembollen en ook in alle geuren en kleuren te verkrijgen, maar dan zonder chemische troep."





Proefproject

Het planten gebeurde samen met de buurtbewoners op de hoek van de Passendalestraat en de Schipstraat. Het gaat om een proefproject van VELT, dat volgend jaar de bio-bloembollen als campagnethema naar voren wil schuiven en de markt van de bio-bloembollen mee wil open breken.





Verwilderde tuinen

"We hopen dat deze actie alle buurtbewoners zal aanzetten om ook in hun eigen tuin voor bio te kiezen. En wie weet kunnen we hen op termijn wel overtuigen om meer verwilderde tuinen aan te leggen en groene plekjes om de biodiversiteit te stimuleren", besluit Barbara Cremers.





(DBEW)