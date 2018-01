Bijna 515.000 herdenkingstoeristen naar Westhoek IN 2017 VOORAL MEER BEZOEKERS UIT CANADA, VS, AUSTRALIË EN N.-ZEELAND ERIK DE BLOCK

30 januari 2018

02u31 0 Zonnebeke Het herdenkingstoerisme in de Westhoek was vorig jaar goed voor maar liefst bijna 515.000 bezoekers. Of een stijging van vijftien procent ten opzichte van 2016. Dat maakte Westtoer gisteren bekend in de bib van Zonnebeke. Het wordt dit jaar het laatste jaar van de herdenkingsperiode '100 jaar Groote Oorlog'. "We hopen de score van afgelopen jaar nog iets te overtreffen", aldus gedeputeerde Franky De Block (sp.a).

"We zijn altijd voorzichtig optimistisch. Het resultaat van vorig jaar is alvast mooi en hartversterkend. Onze prognose was 500.000 bezoekers. Maar de talrijke plechtigheden vorig jaar voor onder meer Britten, Ieren, Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders hebben het internationaal karakter van de herdenking in de Westhoek nog verder versterkt", aldus Franky De Block.





Ook Vlamingen vonden vorig jaar hun weg naar de Westhoek. "De binnenlandse markt was in 2017 goed voor een marktaandeel van 44 procent. De bezoekers uit eigen land zijn voor 93 procent Vlamingen. En qua schoolgroepen viel er een stijging met 25 procent te noteren."





Westtoer doet een permanent onderzoek naar de bezoekerscijfers. Dat gebeurt via de ticketverkoop in zeven musea en sites (In Flanders Fields Museum in Ieper, Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke, Talbot House in Poperinge, Bayernwald in Wijtschate, Museum aan de Ijzer in Diksmuide, Dodengang in Diksmuide, Bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort) en tellingen op vier begraafplaatsen in de Westhoek (Tyne Cot Cemetery in Passendale, Lijssenthoek Cemetery in Poperinge, Duitse militaire begraafplaats in Langemark, Duitse militaire begraafplaats in Vladslo.)





Verre markten

"Sinds de start van de herdenking zijn er ondertussen al 2,3 miljoen herdenkingbezoekers in de Westhoek geweest", zegt onderzoeker Koen De Four van het kenniscentrum van Westtoer. "Groot-Brittannië neemt daarvan met 34 procent het grootste aandeel voor zijn rekening. Hun scholen blijven komen. Uit de verre bestemmingen Canada, VS, Australië en Nieuw-Zeeland waren er vorig jaar 40 procent meer bezoekers. Die vier verre markten waren samen goed voor 37.800 bezoekers. Vanuit die regio hebben we het sterkste jaar achter de rug. Zo is het aantal Canadezen zelfs verdubbeld."





De talrijke herdenkingsplechtigheden van '100 jaar Slag bij Passendale' en de Mijnenslag speelden voor het hoger aantal bezoekers alleszins een belangrijke rol. Dit jaar zijn er in de Westhoek nog maar liefst zestig herdenkingsactiviteiten en vinden er nog enkele unieke tentoonstellingen plaats. "Het laatste jaar van de herdenkingsperiode wordt opnieuw bijzonder", aldus Franky De Block. "De apotheose wordt ongetwijfeld de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand op 11 november."