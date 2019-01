Bezwaren tegen bouw carwash, eigenaars stellen omwonenden gerust Erik De Block

17 januari 2019

18u26 0 Zonnebeke Buurtbewoners uit de Passendalestraat in Passendale maken zich zorgen over de bouw van een carwash. Aanvrager is de bvba E&S Motors. De buurt vreest onder meer voor geluidsoverlast, geurhinder en verkeersdrukte. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met zaterdag.

De buurtbewoners krijgen de steun van gemeenteraadslid William Doom (Lijst Passendale). “Een dergelijke installatie is in strijd met de strategische doelstelling van de huidige meerderheid die streeft naar aangenaam en comfortabel wonen in Zonnebeke”, geeft hij aan.

“Ik werd inderdaad opgebeld door enkele buurtbewoners”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Ingrid Vandepitte (#Team8980). “Ze vroegen me onder meer op welke manier ze best een bezwaarschrift indienen: in groep of elk afzonderlijk. Ik gaf hen advies om het elk apart te doen. De uitrit van die carwash is voorzien via de wijk Hooge Moenen en volgens mij zal dat zeker niet kunnen. Naast een carwash is in de aanvraag ook de bouw van een kantoor en appartementen voorzien. Tot tegen de perceelgrens, en voor de omwonenden is dat ook onaanvaardbaar.”

De aanvrager is de bvba E &S Motors met vestigingen in Passendale en ook Oostnieuwkerke. Zaakvoerders zijn Hugo Bol, zijn echtgenote Linda en hun dochter Emmely. Het tankstation van Power in het kaasdorp wil men dus uitbreiden. Men doet er ook aan verkoop van tweedehandsauto’s. “Het is normaal dat de mensen zich vragen stellen”, reageert Emmely Bol. “Maar qua geluid zal er geen hinder zijn. Dat zal binnen de normenblijven. Qua verkeersdrukte zal het niet meer zijn dan nu. Mijn ouders zullen in het nieuwbouwappartement wonen. Als er effectief hinder zou zijn, dan zouden zij het meeste last hebben. We investeren in de toekomst. De uitrit zal ook niet uitsluitend via de wijk moeten. Het zal ook langs de andere kant kunnen.”

Het schepencollege van Zonnebeke buigt zich de komende weken over het dossier, overloopt de bezwaren en neemt dan uiteindelijk een beslissing over het al dan niet toekennen van een bouwvergunning.