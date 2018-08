Bezemrock mikt op 3.000 bezoekers MEER BELEVING MET KINDERFESTIVAL EN LICHTSHOW ERIK DE BLOCK

10 augustus 2018

02u29 0 Zonnebeke Vandaag en morgen vindt de twaalfde editie van Bezemrock plaats. Voor de eerste keer is er zaterdagnamiddag Bezemrock 4 Kids met gratis toegang. "Vorig jaar hadden we niet minder dan 2.500 bezoekers en we gaan dit keer voor meer dan 3.000 bezoekers", aldus Koen Meersseman van vzw Den Bezem.

"We kiezen voor een nieuwe aanpak op zaterdag", steekt Koen Meersseman van vzw Den Bezem van wal. "We zetten in op sfeer en beleving met een lichtshow en spektakel. Voor het vijfde jaar op rij vindt het openluchtfestival plaats op het grasplein naast sporthal De Heksenketel en gemeenschapscentrum De Leege Platse. De grote verandering is alvast de eerste editie van 'Bezemrock 4 Kids' zaterdagnamiddag, een gratis kinderfestival met diverse optredens. Er zal veel randanimatie zijn en de kinderen krijgen een gratis ijsje. "We hopen op de komst van zoveel mogelijk kinderen, ouders en grootouders", aldus Koen Meersseman. "We kregen al enkele jaren de vraag of het niet mogelijk was om iets voor kinderen te organiseren. We zijn blij dat de gemeente en jeugddienst dit project willen steunen."





Elsa

Op het programma van het kidsfestival staat de vzw de Jeuk met hun Jajajoepie Kidsparty met kindertheater en een liveband. Daarna is het de beurt aan Studio Ine die live enkele liedjes brengt als Elsa uit Frozen en vervolgens klaarstaat voor een meet & greet met de kinderen. Om 15.45 uur start headliner Laura Omloop. Ze is vooral gekend van Ketnet en haar deelname aan Junior Eurosong in 2009, waar ze de vierde plaats kreeg. Afsluiter van Bezemrock 4 Kids is kinderpopduo Blitz, bekend van Vtm KZoom. Zingen, dansen, interactie en vooral veel fun staan centraal in hun supercoole show, die begint vanaf 16.30 uur.





Optredens

Zaterdagavond komen heel wat grote namen optreden. Headliner Het Zesde Metaal brengt een uitgebreide live-show vol romantiek, tragiek en humor. Nadien volgt met Les Truttes nog een grote naam die voor heel veel ambiance zal zorgen. Ze brengen hun nieuwe show. Dj Shizzle Le Sauvage, bekend van Studio Brussel, mag de avond afsluiten. Vanavond geven deejay's Avalon, Da Rick, Robert Abigail, Jan Vervloet, M.I.K.E. Push en Dj Ghost en SASH! het beste van zichzelf. Deze laatste is overigens de blikvanger, goed voor meer dan 22 miljoen verkochte platen en vele internationale hits in de dance scene. Er zijn nog enkele nieuwigheden. Zo zijn betalingen mogelijk met Payconiq en Bancontact. Er is een aparte zomerbar met mocktails. De voorverkoop is afgelopen. Tickets kosten aan de ingang twintig euro.





Meer info op www.bezemrock.be. Daar staat ook de volledige line-up vermeld. Er is geen camping.