Bezemrock maakt eerste namen bekend 13 maart 2018

02u35 0

De organisatoren van het tweedaags festival Bezemrock, op vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus, hebben de eerste namen bekendgemaakt. Met DJ Sash ligt de eerste topper vast. Hij komt overgevlogen uit Duitsland en verkocht meer dan 22 miljoen platen. Vrijdag draaien ook DJ Robert Abigail en DJ Avalonn. Zaterdag krijgt de vierkoppige rockcoverband Vier Jezi een plaats op de affiche. Vzw den Bezem gaat op vrijdag voor een Top Dance Avond met vooral een knipoog naar de nineties. Het programma op zaterdag wordt wat herwerkt om nog meer op de wensen van de bezoekers in te spelen. "Vorig jaar hadden we 2.500 bezoekers, dit jaar gaan we voor meer dan 3.000 bezoekers", aldus Koen Meersseman. "De zaterdag pakken we het anders aan. We hebben meer oog voor West-Vlaamse topmuzikanten. En er is voor zaterdag voor elk wat wils, van de ruige rocker tot de popliefhebber en de dansers. Het concept op vrijdag blijft zoals het was. Het wordt de ene topdj na de andere. De affiche zal tegen begin mei volledig bekend zijn. Dan start ook de ticketverkoop." (DBEW)