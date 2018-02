Bewoners Roeselarestraat houden winterreceptie 07 februari 2018

Bij café d'Oude Timmerie vond voor de bewoners van de Roeselarestraat voor de allereerste keer een winterreceptie plaats. Met zo'n tachtig aanwezigen werd het een succes. "Een derde van de buurtbewoners kwam af", aldus initiatiefnemer Joachim Jonckheere. "We zetten met twee koppels de eerste stap en kregen hulp van de zelfstandigen uit onze straat en uitbaatster Nele van d'Oude Timmerie. De Roeselarestraat tussen de beide rotondes is lang. Er komen altijd maar bewoners bij, maar we kennen elkaar niet. Vandaar dit initiatief."





(DBEW)