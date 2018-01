Beschonken vrouw rijdt gewoon verder na alcoholcontrole 20 januari 2018

Net positief geblazen en het rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken, maar toch opnieuw met de auto vertrekken. Een 40-jarige vrouw uit Passendale speelde op 21 september vorig jaar dit kunstje klaar in Kortrijk. Caroline D. had er net een feestje in het Kortrijkse Parkhotel op zitten toen ze een politiecontrole inreed. Ze had 1,8 promille alcohol in het bloed en moest meteen haar rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. De verbazing bij de agenten was dan ook groot toen ze de vrouw gewoon opnieuw in haar auto zagen stappen. Het leverde haar gisteren een rijverbod van 46 dagen en een boete van 1.400 euro op. "Ik was in paniek omdat de babysit pas tot 1 uur geboekt was. Na de controle was het al 2 uur. De stomste fout uit mijn leven", klonk het berouwvol. (LSI)