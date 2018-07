Bart Kaëll en Laura Lynn op Bergfeesten 20 juli 2018

Voor de zeventiende keer organiseren De Bergtyrolers dit weekend in de Steenmolenstraat de Bergfeesten. Zaterdag zijn er optredens van Lisa Del Bo (21 uur), Bart Kaëll (22 uur), Party Trooperz (23 uur) en een afterparty met dj Rudi. Zondagmiddag is er een barbecue. Alle tickets zijn uitverkocht. Er zijn optredens van The Crazy Entertainers (20 uur), Laura Lynn (21 uur), covergroep Final Feed (22 uur). Voor de afterparty zorgt dj Derry. Het programma wordt gratis aangeboden. (DBEW)