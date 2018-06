Bakkers koersen voor de driekleur 16 juni 2018

Met medewerking van de plaatselijke wielerclub Eendracht Maakt Macht vindt zondag het Belgisch Kampioenschap voor bakkers plaats. Ook vertegenwoordigers die bakkerijen bezoeken, mogen deelnemen. De aankomst bevindt zich in de Langemarkstraat ter hoogte van café-feestzaal Spoorlijn 64.





De start vindt plaats om 16 uur. Er zijn in totaal vijftien ronden van 4,1 km. De omloop is via de Langemarkstraat, Maagdestraat, Albertstraat, Schipstraat en terug de Langemarkstraat. Het gaat om een gesloten parcours en is er geen doorgaand verkeer toegelaten. Er zijn volgens de leeftijd drie categorieën. Er is ook een BK voor vrouwen. (DBEW)