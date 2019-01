Automobilist gevat die 71-jarige fietsster doodreed en vluchtmisdrijf pleegde Slachtoffer in ziekenhuis bezweken aan haar verwondingen VHS

06 januari 2019

De onderzoeksrechter in Ieper beslist mogelijk vandaag over de aanhouding van een automobilist die zaterdagavond laat op de landelijke Frezenbergstraat, vlakbij de A19 in Zonnebeke, een vrouw van 71 aanreed en daarna vluchtmisdrijf pleegde. Het slachtoffer is intussen overleden aan haar verwondingen.

Het ongeval gebeurde op een onverlicht stuk van de straat. Het slachtoffer, een vrouw uit Zonnebeke, werd rond tien uur aangereden door een auto. De klap was bijzonder hevig. De automobilist bekommerde zich niet om het slachtoffer en reed door. Een verpleegster die even later passeerde, trof het zieltogend slachtoffer aan, ontfermde zich over haar en belde de hulpdiensten. De 71-jarige vrouw werd ter plaatse gereanimeerd maar verkeerde in kritieke toestand op het moment dat ze naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar is ze later overleden. De politie vond op de plaats van het ongeval brokstukken van de gevluchte wagen waardoor vrij snel duidelijk was over welk type voertuig het ging. Gehoopt werd, om het mysterie van het vluchtmisdrijf snel op te lossen. Dat gebeurde ook. In de loop van de nacht werd de automobilist die het ongeval veroorzaakte, opgepakt. Het is niet duidelijk of de man zich zelf aangaf dan wel werd aangetroffen door de politie. Evenmin is bekend waarom hij niet is gestopt om hulp te bieden.