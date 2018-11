Auto tegen paal 21 november 2018

Aan de rotonde van de Ieper- en de Briekestraat is maandagnacht iets over 1 uur een auto tegen een verlichtingspaal geknald. I.P. (48) verloor de controle over het stuur van haar Peugeot 308 en kwam aan de rechterkant van de weg tegen de paal terecht. Ze werd gewond afgevoerd. Een deel van de rotonde bleef enkele uren afgesloten. (LSI)