Auto over de kop op A19 02u34 0 Foto Lieven Samyn De Volvo eindigde terug op zijn wielen op de A19.

Bij een ongeval langs de A19 in Geluwe is gisteravond rond half zeven een automobiliste uit Passendale gewond geraakt. De vrouw reed met haar Volvo S40 richting Kortrijk toen ze op het natte wegdek en bij behoorlijk veel wind de controle over haar stuur verloor en aan het slippen ging. Ze belandde met haar wagen aan de linkerkant van de snelweg tegen de aarden middenberm en ging over de kop. Op de A19 kwam de wagen opnieuw op de wielen terecht. Met een ziekenwagen is de automobiliste naar het ziekenhuis overgebracht.





De wagen moest getakeld worden. De linkerrijstrook bleef voor alle verkeer afgesloten voor de hulpverlening, takel- en opkuiswerken. (LSI)