Auto met Franse nummerplaat uitgebrand Alexander Haezebrouck

27 maart 2019

13u17 0

In de Wervikstraat in Zonnebeke, op de brug boven de A19, is dinsdagnacht een parkeerde auto uitgebrand. De Mercedes met Franse nummerplaat stond daar geparkeerd in de richting van Zonnebeke. Een voorbijganger zag plots dat de auto in lichterlaaie stond en verwittigde de brandweer. De brandweermannen konden het vuur snel blussen, maar de auto is toch volledig uitgebrand. Een chauffeur was in geen velden te bespeuren.