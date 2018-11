Architect gezocht voor oude school 19 november 2018

De toekomst van de oude gemeenteschool in de Dadizelestraat in Beselare blijft onzeker. Renoveren of laten afbreken is een optie. De gebouwen worden momenteel gebruikt door de chiro, harmonie Sint-Cecilia en als opslagplaats voor kleding van de vzw Heksenstoet.





"Er zijn door de gemeente drie architecten aangeschreven met de vraag om een raming in te dienen voor de kostprijs voor renoveren of afbreken en vervangen door een nieuwbouw", aldus schepen Marie Debucquoy (onafhankelijke).





"Er kwam hierop geen enkele reactie. We namen contact op met andere gemeenten met de vraag op welk architectenbureau ze beroep deden voor vergelijkbare projecten. We zouden die dan ook aanschrijven. Het gaat om een gespreide opdracht. Eerst willen we dus weten wat het zou kosten. Het is niet zo dat een architectenbureau dat ons een raming bezorgt, sowieso de opdracht wordt toegewezen. We willen voor de gemeente financieel de beste oplossing. Er zijn in Beselare ook andere noden. Zoals bijvoorbeeld vergaderlokalen. " (DBEW)