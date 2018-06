Apotheker wordt voorzitter gemeenteraad 22 juni 2018

De 41-jarige apotheker Johan Leleu (Inspraak) uit Passendale wordt de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter in Zonnebeke. Zoals eerder vermeld in deze krant, wordt de huidige voorzitter Jan Vandoolaeghe (Inspraak) schepen. De eerstvolgende gemeenteraad is normaal gezien op maandag 20 augustus. Dan wordt de nieuwe schepen verkozen en legt Christophe Zole de eed als gemeenteraadslid af. "Dat ik het vertrouwen krijg om gemeenteraadsvoorzitter te worden, beschouw ik als een eer na vele jaren inzet", reageert Leleu. Van 2006 tot 2013 was hij voorzitter van de lokale Open Vld. Als gemeenteraadslid is Leleu bezig aan zijn eerste legislatuur en neemt hij de komende gemeenteraadsverkiezingen deel op de lijst van het nieuw kartel #Team 8980. Leleu heeft sinds 2012 een apotheek in de Rijselstraat in Menen. (DBEW)





