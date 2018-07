Apotheker geen voorzitter gemeenteraad na 'misverstand' 03 juli 2018

02u37 0 Zonnebeke Zoveelste aflevering in de soap rond het politiek woelige Zonnebeke. Niet apotheker Johan Leleu uit Passendale, maar Thijs D'Alleine uit Geluveld wordt vanaf augustus de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter.

Eerder raakte bekend dat de huidige gemeenteraadsvoorzitter Jan Vandoolaeghe schepen wordt. Zijn opvolger wordt nu Thijs D'Alleine, en niet Johan Leleu. Er was immers over het hoofd gezien dat er een voordrachtsakte werd opgesteld bij het begin van de legislatuur. Daarin staat vermeld dat D'Alleine gemeenteraadsvoorzitter wordt in geval dat Vandoolaeghe moet worden vervangen. Thijs D'Alleine, ook secretaris van Vrije Wielertoeristen Geluveld, is blij met de taak. "Ik neem graag de functie waar en respecteer wat de 12 gemeenteraadsleden van de lijst Inspraak destijds hebben ondertekend", reageert Thijs D'Alleine.





Johan Leleu is teleurgesteld over het feit dat de akte niet eerder boven water kwam. "Ik ben ontgoocheld dat dit op deze manier moest gebeuren, maar ik leg me sportief neer bij de situatie en richt mijn focus op de verdere samenwerking in deze legislatuur en de volgende verkiezingen", aldus Leleu. (DBEW)