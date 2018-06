Aperitief en jazz 15 juni 2018

02u43 0

In brasserie De Oude Kaasmakerij is er zondag vanaf 11 uur een aperitiefconcert met de jazzband Mu6ix. De vijf muzikanten brengen toegankelijke jazz voor jong en oud. Na het concert is er een kaasbuffet. Meer info via het nummer 0470/61.60.56 (DBEW)