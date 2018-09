Ambitieus In Samen Spraak stelt volledige lijst voor 05 september 2018

In Samen Spraak stelde gisteravond de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober voor. Het gaat om een nieuw politiek project. Met onder meer sp.a en ex-leden van N-VA. Er staan ook onafhankelijken op de lijst. Het wordt alvast een felle strijd met het nieuw kartel #Team8980.





Eerder maakte men al bekend dat schepen Luk Hoflack (57) uit Beselare lijsttrekker wordt en OCMW-raadslid Hannelore Blondeel (29) uit Zonnebeke de tweede plaats krijgt. Ze is zaakvoerster van Hannelore Fashion. De jongste kandidate is Liesbeth Warnez (22) uit Passendale en ze krijgt de derde plaats.





Gemeenteraadslid Maxim Vermeeren staat vierde. Zijn vader Rik staat ook op de lijst. Hij is de ex-voorzitter van de kersverse tweedeprovincialer SC Zonnebeke. "We brengen echt een nieuwe én stevige ploeg naar de kiezer", aldus lijstduwer ex-schepen Franky Bryon uit Geluveld. "Er zijn maar liefst elf nieuwe gezichten. Vier kandidaten zijn twintigers. We zijn ook zeer fier dat maar liefst zes zelfstandige ondernemers voor ons hebben gekozen."





Eén van die ondernemers Franky Gryson (57), sedert enkele jaren uitbater van café In 't Paradijs in Geluveld. Hij staat op de zevende plaats. Opmerkelijk is ook het engagement van Erika Vanderper (44) uit Passendale. Ze is regiosecretaris voor Groen en krijgt de tiende plaats.





Met Stefaan Cardoen (Beselare) staat de gewezen voorzitter van de plaatselijke afdeling van N-VA ook op de lijst. Ook ex-schepenen Hedwige Verschaeve (Passendale) en Luc Blondeel (Zonnebeke) doen mee.





(DBEW)