Afdelingsbestuur N-VA niet meer geschorst 02 februari 2018

Volgens N-VA nationaal is het afdelingsbestuur in Zonnebeke al sinds november niet meer geschorst.





Eerste schepen Luk Hoflack beweert nochtans van wel. "De afdeling Zonnebeke stond onder extra begeleiding", aldus adjunct-woordvoerder Xavier Lesenne. "Dat is niet meer het geval sinds begin november." De schorsing kwam er na een interne twist tussen Luk Hoflack en Michiel Descheemaeker. (DBEW)