Acht bestuursleden van N-VA nemen ontslag 22 februari 2018

02u33 0 Zonnebeke Acht bestuursleden van het plaatselijk afdelingsbestuur van de N-VA dienden hun ontslag in. Ze kiezen voor het nieuw kartel In Samen Spraak dat drie weken geleden werd voorgesteld. Ondertussen gooide de nationale partijtop de dissidenten allemaal buiten. Het standpunt van N-VA nationaal is klaar en duidelijk: iedereen die beslist te kandideren op een niet goedgekeurde lijst, zet zichzelf buiten de partij...

Dinsdagavond vergaderde het plaatselijk afdelingsbestuur van de N-VA voor het eerst sinds lang. Het werd in maart vorig jaar immers door de nationale partijtop geschorst. Het was elf maanden geleden dat het afdelingsbestuur nog vergaderde. De nieuwe ontwikkelingen zijn de zoveelste aflevering in de politieke heisa bij N-VA Zonnebeke. Guido Bruggeman, Rik Cleenewerck, Gerarda Corneille, Andrea Declercq, Jaak Lepere, Griet Vanlangendonck, Christoph Zole en voorzitter Stefaan Cardoen dienden hun ontslag in. "Het is voor ons nu genoeg geweest", zeggen ze in een gezamenlijk persbericht. "De voortdurende achterhoedegevechten zorgden voor onvrede."





Doorstartbestuur

Ereburgemeester Dirk Cardoen en eerste schepen Luk Hoflack zijn enkele weken geleden uit de partij gezet. Bijzonderlijk pijnlijk, gelet op hun vele verdiensten voor de partij van Bart De Wever. Hoflack wordt lijststrekker van In Samen Spraak. Hij kan al lang niet meer door dezelfde deur met de jonge schepen Michiel Descheemaeker (N-VA).





Ondertussen is er een 'doorstartbestuur' met vier personen: secretaris Luc Delancker wordt de nieuwe voorzitter, schepen Michiel Descheemaeker secretaris, zijn vader Johan ondervoorzitter en Liselot Wydooghe fungeert als penningmester. "We werken nu met een enthousiaste en eendrachtige ploeg aan een duidelijk en vernieuwend N-VA-project ten gunste van de Zonnebeekse bevolking", benadrukt Luc Delancker, de gewezen financieel beheerder van de gemeente. "N-VA is een sterk merk met een sterk verhaal. Zeker ook in Zonnebeke!" (DBEW)