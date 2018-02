Aannemer daagt na één dag niet meer op FILES DOOR WERKEN OP N8, MAAR GEMEENTE KAN NIKS DOEN ERIK DE BLOCK EN CHRISTOPHE MAERTENS

28 februari 2018

02u43 0 Zonnebeke Op de drukke Menenstraat (N8) liggen er ter hoogte van de welbekende Omnishop Bossaert al sinds eind november onderhoudswerken aan de rijbaan stil. "De aannemer is welgeteld één dag aan het werk geweest", aldus Johnny Verbeke van Omnishop Bossaert. Het gevolg: files en sluipverkeer in de aanliggende straten. De gemeente vraagt uitleg bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer. Zelf kan ze niks ondernemen omdat het niet om een gemeenteweg gaat.

Ter hoogte van de Zandberg wordt tussen de garage Claus en Bellewaerde het doorgaand verkeer over één vak geregeld met verkeerslichten.





Wat tijdens de spitsuren leidt tot files en ergernis bij de automobilisten. Niet het minst bij diegenen die weten dat er daar al sinds eind november niks meer gebeurt. Aan de kassa van Omnishop Bossaert is de situatie vlak voor de grote winkel gespreksonderwerp nummer één.





"De aannemer is het asfalt komen uitfrezen, de machines werden opgeladen en iedereen was weer weg", aldus bediende Johnny Verbeke. "Geen enkele keer kregen we over de uitvoering van die werken een brief. Iedereen vraagt zich af hoe lang dit nog gaat duren."





Klanten kwijt

Hij nam nog geen contact op de gemeente Zonnebeke en ook de gemeente liet nog niet van zich horen."Het gaat dan ook niet om een gemeenteweg", weet Johnny. "Ik vraag me trouwens af wat we tegen deze aanslepende situatie kunnen doen. We veronderstellen dat we daardoor klanten verliezen. Mensen die horen dat er hier werken aan de gang zijn, denken dat we niet of moeilijk bereikbaar zijn. Misschien zijn er ook mensen die denken dat ze onze parking niet op kunnen rijden. Onze parking is gelukkig wel bereikbaar. De situatie is ook gevaarlijk voor het verkeer komende uit de Oude Kortrijkstraat. Ter hoogte van de Menenstraat moeten ze goed uitkijken van welke kant het éénrichtingsverkeer afkomt."





Sluipverkeer

Het verkeer uit de richting van Ieper ontwijkt soms de files in geval de verkeerslichten op rood staan en kiest vlak voor de lichten linksaf voor de Oude Kortrijkstraat. Met als gevolg sluipverkeer in de achterliggende straten. "Het is inderdaad jammer genoeg zo dat deze werken al een tijd stilliggen", aldus directiesecretaris Dirk Vanhuysse van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). "De aannemer is hier in gebreke. De werken dienden ondertussen al afgewerkt te zijn. We trachten er alles aan te doen om een oplossing te vinden in deze situatie. Ondertussen kunnen we helaas nog geen planning meegeven."





Contact met AWV

Burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) van Zonnebeke neemt vandaag contact op met het Agentschap voor Wegen en Verkeer. "Die werken blijven aanslepen", reageert de burgemeester. "Dat kan niet blijven duren. We worden als gemeentebestuur niet op de hoogte gehouden door AWV. Dat de ene helft van de rijbaan behoort tot het grondgebied Zonnebeke en de andere helft tot grondgebied Ieper maakt het natuurlijk alleen maar ingewikkelder."