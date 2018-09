Aangereden friturist zelf ook gedagvaard 04 september 2018

Frituuruitbater Dirk Sampers (46) uit Passendale, die nog altijd revalideert nadat hij op 29 juli vorig jaar bij een ongeval door een auto werd opgeschept, is ook zelf gedagvaard. Dat bleek gisteren bij de start van het proces tegen automobilist Davy D. (41) uit Ledegem, die te veel had gedronken en na het ongeval wegreed. Het parket stuurde ook Dirk een dagvaarding omdat hij niet op een zebrapad of een oversteekplaats te voet de straat overstak om na een uitje bij vrienden naar zijn wagen aan de overkant van de straat te wandelen. Dat gaf de advocaat van Davy D. meteen de gelegenheid om ook aan Dirk een schadevergoeding te vragen voor de schade aan de motorkap en de voorruit van de wagen. Wellicht zal hij ook een deel van de verantwoordelijkheid voor het ongeval betwisten. "Onterecht", vindt Dirks advocaat Chris Vandenbogaerde. "Volgens de deskundige was Dirk met de dimlichten zichtbaar en zeker met de grootlichten."





Dirk Sampers liep bij het ongeval een dubbele beenbreuk en tal van breuken aan gezicht en schouder op, lag drie dagen in coma en heeft al tien operaties achter de rug. De zaak is gisteren meteen uitgesteld naar 1 oktober. (LSI)