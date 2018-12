91-jarige man riskeert 1 jaar cel met uitstel voor verkrachting van 29-jarige poetsvrouw Jeffrey Dujardin

07 december 2018

18u55 0 Zonnebeke Een 91-jarige man uit Zonnebeke riskeert in het Gentse hof van beroep 1 jaar cel met uitstel voor de verkrachting van zijn 29-jarige poetsvrouw. De man ontkent de feiten die plaatsvonden in 2016 en beweert dat het met toestemming was. Hij kreeg in eerste aanleg vrijspraak op basis van twijfel, nu riskeert hij één jaar cel met uitstel.

“Mijn familie had gewaarschuwd dat hij losse handjes had”, zei de 29-jarige poetsvrouw in beroep. Het bedrijf waar ze in dienst was had eerder al een brief verspreid over de beklaagde in kwestie over zijn gedrag. “Er was een andere sfeer dan normaal toen ik bij hem thuis was”, zegt de vrouw. “Voor ik het wist lag hij op mij, ik probeerde hem weg te duwen maar hij was te sterk. Ik blijf me zijn vreselijke blik herinneren.” De negentiger ontkent de feiten, “Ze heeft het uitgelokt, het was met toestemming.” Zijn advocaat vroeg de vrijspraak, “Het is onmogelijk dat hij, een frêle oude man, de jonge vrouw in bedwang zou kunnen houden.” Voor de procureur-generaal was er geen twijfel. “Hij was gekend als een oude vieze vent en had al een andere poetsvrouw betast. Zij spreekt de waarheid. Gezien de man zijn leeftijd vraag ik één jaar cel met uitstel.” Uitspraak op 25 januari.