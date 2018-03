77 verwaarloosde honden gered ILLEGALE KWEKERIJ EINDELIJK LEEGGEHAALD DOOR DIERENWELZIJN ALEXANDER HAEZEBROUCK

15 maart 2018

02u36 0 Zonnebeke Bij een grootschalige actie van de politie in samenwerking met de inspectie Dierenwelzijn werden gisteren maar liefst 77 honden uit de illegale hondenkwekerij in Beselare gehaald. Veel dieren waren er erg aan toe, sommigen waren te verzwakt om zelf te lopen.

Buren alarmeerden eerder al de politie nadat ze hoorden hoe een hondenkweker in de Slijpstraat de dieren sloeg en mishandelde. Burgemeester Dirk Sioen ging in februari zelf ook al eens kijken en stelde vast dat de kwekerij illegaal was, ook de kweker verbleef illegaal in het pand. Er werd vanuit de gemeente een advocaat aangesteld om de kwekerij te laten sluiten. Gisteren was het moment aangebroken dat de politie en de inspectie Dierenwelzijn ook effectief binnendrong. De inspectie stelde inbreuken vast tegen het dierenwelzijn waarna de honden in beslag werden genomen. De dieren, die vooral angstig waren, verwondingen toonden en soms agressief waren, werden in vijf verschillende asielcentra geplaatst.





"Wij hebben vijf puppy's en zes volwassen honden opgevangen", zegt Kathleen Declercq van de huisdierenopvang in Zonnebeke. "Het is verschrikkelijk om te zien in welke omstandigheden die dieren geleefd hebben. Ik heb één hond gezien die een enorm grote infectie had aan zijn staart, hartverscheurend. Ik vermoed ook dat die honden gekweekt werden om deel te nemen aan illegale hondengevechten. Als we de vijf puppy's in onze laadbak stopten, begonnen ze allemaal te vechten om een stuk karton, dat is niet normaal. Die hondengevechten gaan meestal door in hangars in Noord-Frankrijk en gaan gepaard met weddenschappen."





De honden zullen binnenkort geadopteerd kunnen worden. "We verwachten dat de dieren hier niet zo lang zullen blijven", zegt Kathleen. "Het zijn populaire dieren en zullen snel op krachten komen".





"Eindelijk actie"

In de Slijpstraat zijn ze tevreden dat de politie eindelijk actie heeft ondernomen.





"Alleen jammer dat het zo lang heeft moeten duren", zegt Giovani Fauvarque (18) die aan de alarmbel trok door een filmpje van een gewonde hond op Facebook te plaatsen. "We vrezen een beetje dat die man hierna gewoon ergens anders opnieuw zal beginnen."





Ook burgemeester Dirk Sioen is tevreden.





"Sommigen denken dat zo'n sluiting meteen kan, maar zo makkelijk is dat niet. De politie en het parket hebben in korte tijd heel veel werk verzet zodat we nu al tot actie konden overgaan."





De kweker, een Fransman uit Rijsel, werd gisteravond verhoord. Hij werd in het verleden al in Luxemburg en Frankrijk veroordeeld tot gevangenisstraffen voor inbreuken tegen het dierenwelzijn.