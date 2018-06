668.000 euro voor herstelling landelijke wegen 14 juni 2018

De gemeente Zonnebeke investeert dit en volgend jaar fors in herstellingswerken van landelijke wegen.





De raming hiervoor bedraagt 668.000 euro. De gemeenteraad keurde het bestek goed. "Jaarlijks voorzien we een budget voor het verbeteren van de landelijke wegen", aldus burgemeester Dirk Sioen (Inspraak). "Op de planning staan delen van de Kleine Roeselarestraat, Potegemstraat, Nieuwe Molenstraat, Kasteelstraat, Gaverstraat, Lotegatstraat en Oude Kortrijkstraat. In de Kasteelstraat wordt ook het fietspad aangepakt. Sommige van die straten zijn zeer slecht."





Daarnaast worden ook diverse beschadigde betonvakken langs verschillende gemeentewegen hersteld.





"We gaan de herstellingswerken voornamelijk volgend jaar laten uitvoeren want de prijzen zullen dan gunstiger zijn", aldus de burgemeester. "De aannemers hebben nu in een verkiezingsjaar allemaal veel werk."





(DBEW)