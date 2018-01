450.000 euro voorzien voor opwaarderen landhuis 02u40 0 Foto Eric Flamand Het imposante landhuis Villa Zonnedaele. Zonnebeke Er wordt een budget van 450.000 euro voorzien voor het volledig op punt zetten van het imposante landhuis Villa Zonnedaele in het Kasteeldomein in de Berten Pilstraat.

"Inbegrepen 100.000 euro voor de dakwerken", zegt schepen van Toerisme Sabine Vanderhaeghen (Inspraak). Fractieleider Franky Bryon (sp.a) had tijdens de gemeenteraad zijn bedenkingen of dat budget wel voldoende gaat zijn.





"We gaan een dossier indienen in de hoop Europese subsidies te mogen ontvangen", aldus de schepen. "We willen het landhuis opwaarderen en er een multifunctionele ruimte van maken." Nu vinden er daar tijdelijke tentoonstellingen plaats. De gemeente kocht het leegstand landhuis aan in 2011. Eveneens daarbij een parkgebied (10,79 hectare) en landbouwgrond (18,3 hectare). Hiervoor betaalde men in totaal 2,5 miljoen euro. In de vorige legislatuur vond de CD&V dat toen veel geld. CD&V zat toen in de oppositie, nu in de meerderheid...





Ondertussen behoort het landhuis sedert enkele jaren tot het patrimonium van het Autonoom Gemeentebedrijf 'Memorial Museum Passchendaele 1917'. Het prachtig Kasteeldomein verdubbelde door de aankoop van parkgebied en landbouwgrond in oppervlakte. De gemeente verkocht de landbouwgrond meteen door aan het Agentschap voor Natuur en Bos.





Eigenaar van het landhuis en gronden was Werner Saelens, toen zaakvoerder van de nv Sanac, met hoofdzetel in Wervik. Hij is de vader van Stijn Saelens, slachtoffer van de veelbesproken kasteelmoord. (DBEW)