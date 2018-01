16.000 euro boete voor aannemer na vertragingen 20 januari 2018

De gemeente Zonnebeke en aannemer Bouw & Renovatie uit Rekkem hebben een regeling getroffen na een geschil. Oorzaak was een betwiste rekening en de vertraging van de verbouwingswerken in het gewezen ontmoetingscentrum in Passendale. Daarin bevindt zich nu kinderopvang 't Bondgenootje. "De opening kwam een jaar later dan gepland", aldus schepen Sabine Vanderhaeghen (Inspraak). "Het schepencollege heeft de aannemer een boete van 16.000 euro opgelegd. De aannemer wilde maar 5.000 euro betalen. Uiteindelijk kwamen we tot een akkoord: 10.000 euro." (DBEW)