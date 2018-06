"We hadden inspiratie zat voor revue" 'CAFÉPROAT, POLITIEK AN TOOG' GOOIT HOGE OGEN ERIK DE BLOCK

12 juni 2018

02u55 0 Zonnebeke Theatervoorstelling 'Caféproat, politiek an toog' is een voltreffer. Wij zagen de première in café 't Hoekske in Geluveld. De lachsalvo's volgden elkaar in sneltempo op. Tekstschrijver Peter Deman bedankte na afloop politiek Zonnebeke. "Zij gaven ons inspiratie en maakten zo de revue mogelijk", knipoogt hij.

Het Geluvelts Amusement en Toneelgezelschap ('t GAT) en Zonnebeeks Amateur Theater ('t ZAT) mogen fier zijn op de revue die ze samen ineenflansten. De première van theatervoorstelling 'Caféproat, politiek an toog' in café 't Hoekske in Geluveld was een succes. De Zonnebeekse politiek werd er stevig op de korrel genomen. Onder meer ex-schepenen Franky Bryon en Johan Demonie, lijsttrekker William Doom van de nieuwe partij Lijst Passendale, gemeentesecretaris Francis Claeys die ontslag nam, werden door de mangel gehaald. Zelfs de burgemeester-groentenboer bleef niet gespaard. In een grappige scène waarin hij belt met de ambassadrice van Canada, steken de acteurs de draak met zijn gebrekkige kennis van de Engelse taal. Om het gedicht 'Het Liep Spaak bij Inspraak' werd ook hartelijk gelachen. Het publiek kon de première in café 't Hoekske in Geluveld duidelijk smaken.





Niet genadeloos

"We moeten politiek Zonnebeke danken voor de animo van de voorbije zes jaar, want anders was er geen revue", verteltt Peter Deman na afloop. De try-out vond plaats in café De Dreve bij Johan Vandewalle. Ereburgemeesters Maurice Bourgois en Dirk Cardoen woonden al een voorstelling bij. Burgemeester Dirk Sioen ook. "We dachten aanvankelijk aan een 'klein toneeltje', maar het is uitgegroeid tot een avondvullend programma van twee keer vijftig minuten", aldus Hans Bouten. "Of er volgend jaar een vervolg komt? Luister, ik zou wel willen, maar we moeten weer voldoende stof hebben." De acteurs die de voorstelling mee vorm gaven zijn Tanja Vanthourenhout, Wim Vantomme, Peter Deman, José Vannieuwenhuyse en slager Hans Bouten. De regie wordt verzorgd door Ivan Beelprez. Peter Deman schreef ook de teksten. Cafébaas Jean-Paul (Wim Vantomme) heeft tijdens de satire het gezelschap van Tjeppen (Hans Bouten) en 'vrouwenzot' Jackie (Peter Deman). Tanja Vanthourenhout speelt zelfs een dubbele rol als schepen Ingrid Vandepitte (CD&V) en Annabel, 'vloerhostess' in het gemeentehuis. José Vannieuwenhuyse heeft ook een dubbele rol als burgemeester Dirk Sioen (Inspraak) en persfotograaf Zenon Bekaert uit Beselare. De vijf acteurs zijn in hun rol subliem.





Deze week zijn er nog voorstellingen woensdag in Spoorlijn 64 (Zonnebeke), donderdag in De Geite (Beselare), vrijdag 't Paradijs (Geluveld) en zaterdag Oosthoekhove (Beselare). Telkens om 20 uur, tickets acht euro.