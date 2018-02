#TEAM8980 mag hashtag niet gebruiken op stemformulier 16 februari 2018

Het nieuw kartel #TEAM8980 gaat zijn volledige naam voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op het stemformulier niet mogen gebruiken. Het teken # mag immers niet. Dat wordt ons bevestigd door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Zo klonk het in september tijdens de voorstelling van het kartel (Open Vld, CD&V, onafhankelijken): "We zijn te rade gegaan bij onze jonge mensen en kwamen zo uit bij de hashtag, een symbool uit de digitale wereld dat voor veel inwoners geen geheimen meer kent", aldus voorzitter Jan Vandoolaeghe van Inspraak (Open Vld en onafhankelijken). "Het postnummer is een verwijzing voor de oudere inwoners die niet vertrouwd zijn met het internet en de sociale media. Het teken hashtag mogen we wel gebruiken voor onze campagne", aldus Jan Vandoolaeghe gisteren. "Op het stembiljet zal TEAM8980 vermeld staan. De kans is groot dat we in onze campagne en op alle verkiezingsdrukwerk de volledige naam, dus met het symbool #, gaan gebruiken. We moeten hierover nog intern overleggen." (DBEW)