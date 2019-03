#Team8980 heeft veel aandacht voor mobiliteit en jeugd in nieuw bestuursakkoord met 89 actiepunten (en dat aantal is puur toeval) Erik De Block

20 maart 2019

16u03 0 Zonnebeke De nieuwe meerderheid #Team8980 heeft het bestuursakkoord voor deze legislatuur voorgesteld. Het akkoord bevat 89 actiepunten, al is dat aantal puur toeval. De actiepunten zijn nog niet gekoppeld aan het financiële luik. Daarvoor is het nog wachten tot in december.

Mobiliteit

Betere mobiliteit is een van de aandachtspunten van #Team8980. Opmerkelijk is dat de meerderheid ook de mogelijkheid voor een bewaakte parking voor vrachtwagens onderzoekt. “Geparkeerde vrachtwagens veroorzaken nu overlast op verschillende plaatsen. Om een oplossing te vinden voor de vrachtwagenchauffeurs moeten we hen een alternatief kunnen aanbieden”, beseft schepen Koen Meersseman. “Hierbij willen we onder andere met de truckers in overleg gaan om de haalbaarheid van een bewaakte vrachtwagenparking buiten de dorpskern te onderzoeken. Zo’n parking is er bijvoorbeeld al in Ledegem en daar is de hinder gedaald.”

Jeugd

#Team8980 wil daarnaast investeren in de toekomst van de jeugd. De meerderheid heeft nog niet besloten wat er gaat gebeuren met de oude gemeenteschool, die nu onder andere gebruikt wordt door de chiro. “Het wordt renoveren of afbreken”, weet Meersseman. “We hebben een architect de opdracht gegeven de verschillende pistes uit te werken en ook de financiële kant ervan te onderzoeken. We zullen daarover tegen september uitsluitsel hebben.”

In de lokalen van chiro en KLJ in Passendale zullen de nodige herstellingen worden uitgevoerd. KLJ Beseveld krijgt alvast een extra lokaal in het GC ’t Gelevelt in Geluveld. “De oude brandweerkazerne in Passendale wordt een multifunctionele ruimte, onder andere voor de succesvolle speelpleinwerking”, legt burgemeester Dirk Sioen uit. “Voor Passendale wordt dat zeker een pluspunt.”

Wifi

Daarnaast gaat #Team8980 wifi installeren in de openbare centra. “Hiervoor krijgen we subsidies van Europa, dus gaan we in elke deelgemeente antennes plaatsen”, gaat schepen Meersseman verder. Het gemeentebestuur wil verder nog Geluveldplaats aanpakken. Het moet groener, gezelliger en veiliger worden, maar zonder al te veel parkeerplaatsen te verliezen.

Hondenlosloopweide

Tot slot gaat het gemeentebestuur ook een locatie zoeken voor een afgesloten hondenlosloopweide. Enkele initiatiefnemers overhandigden vorig jaar in september al een petitie aan burgemeester Dirk Sioen. Die stelde toen een locatie in de Kleine Ieperstraat in Geluveld voor. Die grond is eigendom van het OCMW Ieper en het beheer is in handen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). “Maar ondertussen hebben we van het ANB vernomen dat die locatie niet geschikt is, dus zoeken we elders”, besluit de burgemeester.