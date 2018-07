#Team 8980 stoot op kaarters tijdens lijstvoorstelling 04 juli 2018

02u43 0

Het nieuw kartel #Team 8980 (Open Vld, CD&V, onafhankelijken) heeft maandagavond als allereerste partij in Zonnebeke de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober voorgesteld. De voorstelling van de lijst vond plaats in café Sint-Joris in Passendale. Waar de tafels allemaal keurig waren gedekt voor het jaarlijks souper van de kaartersclub.





Gelukkig bleef er toch nog plaats over voor burgemeester Dirk Sioen en schepen Ingrid Vandepitte om alle namen op de lijst te kunnen voorstellen. Ondanks het warme weer zonder traktaat voor de aanwezigen. "Omwille van de sperperiode mogen we niet", verontschuldigde Vandepitte zich. (DBEW)