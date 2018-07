#Team 8980 stelt volledige lijst voor 03 juli 2018

02u42 0

Minder dan een uur voor de aftrap van België-Japan op het WK heeft het nieuwe kartel #Team 8980 (Open Vld, CD&V, onafhankelijken) gisteravond als allereerste partij in Zonnebeke de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Zoals eerder vermeld in deze krant is burgemeester Dirk Sioen (Open Vld) lijsttrekker en krijgt schepen Ingrid Vandepitte (CD&V) de tweede plaats.





Schepen Sabine Vanderhaeghen staat derde, gemeenteraadslid Joachim Jonckheere vierde. Ex-schepen Johan Demonie kreeg de vijfde plaats. Gemeenteraadslid Koen Meersseman is lijstduwer. Van de 23 kandidaten zijn er zes nieuwkomers onder wie Nele Dejonghe, kleindochter van gewezen schepen Georges Dejonghe. Gemeenteraadsleden Johan Tally, Patrick Denorme, Paul Durnez en OCMW-voorzitter Maria Vander Meiren doen niet meer mee. De voorstelling van de lijst vond plaats in café Sint-Joris in Passendale. (DBEW)